Comisión define nómina de seis candidatos a fiscal general

Abr 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.

La comisión de postulación para la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) definió la nómina de seis candidatos que será remitida al presidente de la República, quien tendrá la decisión final para designar al nuevo titular de la institución.

Los profesionales incluidos en la nómina son:

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos

César Augusto Ávila Aparicio

Julio César Rivera Clavería

Gabriel Estuardo García Luna

Zoila Tatiana Morales Valdizón

Néstor Guilebaldo de León Ramírez

Quedaron fuera del listado la actual fiscal general, Consuelo Porras, así como la profesional quetzalteca Brenda Dery Muñoz.

La elección del Fiscal General en Guatemala se realiza cada cuatro años mediante una comisión de postulación integrada por representantes de distintos sectores, quienes evalúan los perfiles y elaboran una nómina de seis candidatos.

Posteriormente, el presidente de la República debe elegir a uno de los aspirantes para dirigir el Ministerio Público durante el próximo período. Este proceso es considerado clave, ya que el MP es la institución encargada de la investigación penal y la persecución del delito en el país.

En las últimas semanas, distintos sectores han señalado la importancia de que la elección se base en criterios de idoneidad, independencia y trayectoria, debido al impacto que tendrá en el sistema de justicia guatemalteco.

Se espera que en los próximos días el mandatario analice los perfiles y anuncie su decisión final.