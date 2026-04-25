Comisión de Postulación define nueva nómina de candidatos a Fiscal General tras resolución de la CC

Abr 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.

En cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y jefe del Ministerio Público integró una nueva nómina de seis candidatos, la cual será remitida al presidente de la República para la designación final.

Los aspirantes incluidos en la nómina son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

Este proceso forma parte del mecanismo establecido en la legislación guatemalteca, donde el presidente elige al Fiscal General a partir de la nómina propuesta por la Comisión de Postulación.

La intervención de la CC responde a acciones legales que buscaban garantizar la transparencia y legalidad en la integración de la lista final de candidatos.