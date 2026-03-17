Comienza limpieza en paredes de la Casa de la Cultura de Occidente

Mar 17, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, personal de la Oficina Municipal del Centro Histórico, con el apoyo de alumnos de la Escuela Taller Quetzaltenango y la Dirección Técnica de Servicios Generales, inicia limpieza en las paredes del edificio de la Casa de la Cultura, zona 1 de Xela.

El personal retira grafitis que afectan la imagen de los inmuebles del Centro Histórico de Quetzaltenango.

Estas acciones buscan preservar el patrimonio arquitectónico y cultural, ofreciendo a vecinos y visitantes un entorno más ordenado y digno.

