Colocan señalización circunstancial para mejorar circulación vial en zonas 1 y 2 de Xela

Abr 20, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Con el propósito de optimizar y mantener una movilidad vehicular y peatonal fluida en la avenida Jesús Castillo, en las zonas 1 y 2 de Quetzaltenango, desarrollan acciones de señalización circunstancial.

Se recomienda conducir con precaución, mantenerse atento y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito presentes en el área.

La circulación en este sector es complicada, debido a que estacionan vehículos de los dos lados de la calle, por ello, prácticamente solo funciona un carril.