Colisión en Los Encuentros: Rescatan a copiloto atrapado entre los hierros de un camión

May 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fredy de León.

SOLOLÁ – Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 127.5 de la carretera Interamericana, en jurisdicción de la aldea Los Encuentros, Sololá.

El percance vial se originó cuando un camión de carga colisionó de forma violenta contra la parte trasera de un tráiler que circulaba sobre la misma ruta.

Ante la magnitud del impacto, elementos de los Bomberos Voluntarios de la 98ª Compañía se desplazaron de urgencia al lugar.

Los socorristas tuvieron que emplear equipo hidráulico especial (denominado «quijadas de la vida») durante varios minutos para cortar la estructura del camión y rescatar al copiloto, quien había quedado atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.

Identificación de la víctima y fuga del conductor

La persona herida fue identificada como David Enrique Puac Tzac, de 28 años, originario del departamento de Totonicapán.

Presentaba politraumatismo y, tras ser estabilizado por los paramédicos en la escena, fue trasladado de inmediato hacia la emergencia del Hospital Departamental de Sololá.

Por su parte, el piloto del camión resultó ileso en el aspecto físico, pero fue atendido en el lugar por los del casco negro tras sufrir una fuerte crisis nerviosa.

De acuerdo con las versiones preliminares recopiladas en el sector, el conductor del tráiler involucrado continuó su marcha y se dio a la fuga con rumbo desconocido tras el percance.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades de tránsito correspondientes quedaron a cargo de las diligencias en el área para regular el paso vehicular y deducir las responsabilidades legales.