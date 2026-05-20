Capturan a alias “El Gordito” en El Asintal: era buscado por un juzgado de Quetzaltenango

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Durante el desarrollo de los operativos de despistolización y control de la ley seca, las fuerzas de seguridad lograron la captura de un hombre conocido bajo el alias de “El Gordito”, quien se encontraba prófugo de la justicia.

La detención se hizo efectiva en el interior de una venta de licores ubicada en la colonia El Abrigo, en el municipio de El Asintal, Retalhuleu, luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieran a la identificación de los clientes del establecimiento.

El detenido fue identificado como Carlos Manuel Osorio Vásquez, de 46 años de edad. Al momento de ingresar sus datos personales en el sistema de solvencias de la PNC, los uniformados constataron que sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente.

Según el informe preliminar de las autoridades, Osorio Vásquez es requerido por un juzgado de Quetzaltenango por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva, bajo una orden judicial emitida el pasado 10 de marzo de 2026.

Tras su captura, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para que solvente su situación legal.