Cámaras de seguridad captan asalto a comercio en zona 5 de Retalhuleu

May 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un nuevo hecho delictivo fue registrado por sistemas de videovigilancia en el cantón Tableros, zona 5 de la cabecera departamental de Retalhuleu.

Dos presuntos delincuentes aprovecharon el ruido y la complicación climática provocada por una fuerte lluvia en el sector para perpetrar un asalto a mano armada en el interior de una tienda de la localidad.

De acuerdo con la denuncia de los vecinos y los reportes preliminares, los dos sujetos arribaron al comercio a bordo de una motocicleta.

Tras descender del vehículo de dos ruedas, ingresaron rápidamente al establecimiento y, bajo amenazas de muerte, despojaron al encargado del dinero en efectivo producto de las ventas del día, así como de otras pertenencias de valor.

Evidencia clave para la PNC

Luego de cometer el atraco, los individuos salieron del local de forma apresurada, abordaron nuevamente la motocicleta y escaparon con rumbo desconocido. Sin embargo, toda la secuencia del asalto, incluyendo las características físicas de los sospechosos y el modo de operar, quedó registrada en las cámaras de vigilancia instaladas en el comercio.

Residentes de la zona 5 manifestaron su preocupación e indicaron que, por las características observadas, estos mismos hombres podrían estar vinculados a una serie de robos y asaltos registrados recientemente tanto en la cabecera como en municipios aledaños.

Las imágenes ya fueron puestas a disposición de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) como pieza clave para lograr la identificación, rastreo y posterior captura de los delincuentes.