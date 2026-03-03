Colectivo de Mujeres de Quetzaltenango convoca a caminata por el Día Internacional de la Mujer

Mar 3, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, el Colectivo de Mujeres de Quetzaltenango anunció la realización de una caminata el próximo viernes 6 de marzo. La actividad iniciará en la Plaza Japón y culminará en el Parque Central de la ciudad.

Virginia Orozam García, presidenta del colectivo, informó que esta caminata se organiza cada año y contará con la participación de diversas organizaciones e instituciones del departamento que trabajan en la defensa y reivindicación de los derechos humanos de las mujeres.

El tema central de este año será “Mujeres con derechos, libres”, con el que buscan visibilizar las demandas históricas del sector femenino, así como los desafíos actuales en materia de igualdad, acceso a justicia y erradicación de la violencia.

El 8 de marzo fue declarado oficialmente en 1977 como una fecha para reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y su participación plena en la sociedad. En Guatemala, distintas organizaciones sociales aprovechan esta fecha para promover espacios de reflexión y exigir el cumplimiento de compromisos estatales en favor de las mujeres.

Durante la caminata en Quetzaltenango se dará lectura a un comunicado en el que el colectivo expondrá sus principales exigencias. Entre ellas, solicitarán a las instituciones del Estado fortalecer los programas y servicios públicos que brindan apoyo y protección a mujeres y trabajadoras, con el objetivo de prevenir y sancionar la violencia en su contra.

Asimismo, harán un llamado al Tribunal Supremo Electoral y a otras instituciones para que se mantengan vigilantes y ejerzan las acciones necesarias ante posibles hechos de violencia política que afecten a mujeres en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

El colectivo extendió la invitación a todas las mujeres y a la población en general a sumarse a esta caminata y respaldar la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.