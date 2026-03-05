Colapso en construcción de zona 14 deja tres trabajadores fallecidos y dos desaparecidos

Mar 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Socorristas trabajaron durante toda la madrugada en una excavación profunda. Hasta el momento, el balance oficial confirma un sobreviviente, tres víctimas mortales y la búsqueda activa de dos personas más bajo los escombros.

Una jornada de luto envuelve al sector de la zona 14 capitalina tras el colapso de una excavación profunda en una obra de construcción. Las labores de rescate, que se han extendido por más de 12 horas, confirmaron durante la madrugada de este jueves el hallazgo de dos cuerpos adicionales, elevando a tres la cifra de víctimas mortales en el siniestro.

Bomberos Municipales y equipos de rescate especializado informaron que la recuperación de los cuerpos fue sumamente compleja debido a la inestabilidad del terreno y la profundidad de la fosa, lo que obligó al uso de equipo hidráulico y binomios caninos.

Cronología de una búsqueda incansable

El operativo de rescate no se detuvo durante la noche, logrando avances significativos en condiciones de alto riesgo:

Rescate inicial: Poco después del colapso, un trabajador fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial con pronóstico reservado.

Hallazgo a la 01:05 horas: Paramédicos localizaron el cuerpo del segundo trabajador desaparecido entre toneladas de tierra.

Recuperación a las 03:15 horas: Tras intensas maniobras, fue ubicado un tercer cuerpo sin signos vitales, confirmando la magnitud de la tragedia.





De los seis trabajadores que quedaron soterrados originalmente, las autoridades confirman que dos hombres permanecen desaparecidos.

Brigadas especializadas y maquinaria pesada continúan removiendo escombros en el área acordonada, mientras el riesgo de nuevos deslizamientos mantiene en alerta a los socorristas.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones de rigor. La hipótesis preliminar apunta a un accidente laboral derivado de un posible fallo en los sistemas de contención durante los trabajos de excavación profunda.

En las afueras del proyecto, familiares de los obreros permanecen en una angustiante espera, recibiendo asistencia de equipos de intervención en crisis mientras aguardan noticias sobre los últimos dos desaparecidos.

Hasta el momento, la empresa constructora no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los protocolos de seguridad industrial vigentes en la obra.