Codisra instala mesa técnica para fortalecer lucha contra discriminación y racismo

May 20, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Con el objetivo de analizar el panorama actual de las denuncias por discriminación y coordinar acciones conjuntas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) en Quetzaltenango desarrolla la primera mesa técnica interinstitucional en el departamento.

La directora de Codisra en Quetzaltenango, Claudia Pac, informó que este espacio busca evaluar las estadísticas y expedientes que maneja la institución, trabajando de la mano con aliados estratégicos para trazar una ruta clara en la atención de estos casos.

«Estamos llevando la primera mesa técnica interinstitucional para ver los casos que tenemos registrados dentro de la institución con entes estratégicos, darles a conocer cómo están nuestros casos hasta el momento y ver nuestras fortalezas y debilidades», explicó Pac.

Coordinación interinstitucional

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas instituciones clave en el sistema de justicia y derechos humanos, entre ellos:

Ministerio Público (MP)

Instituto de la Defensa Pública Penal

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)

Instituto de la Víctima

Directores de los bufetes populares de las universidades locales

El reto de la denuncia y el acceso a derechos

Pac enfatizó que la institución mantiene un trabajo constante en distintas comunidades para fomentar la cultura de la denuncia, porque el racismo y la discriminación son problemáticas que limitan el desarrollo de la población.

«Se dan los casos de discriminación. Sabemos que nuestro artículo 202 bis del Código Penal y la propia Constitución nos mandatan con respecto a los derechos inherentes de la persona», recordó la funcionaria, quien además señaló que estas prácticas se manifiestan, de forma evidente, al imponer barreras en sectores fundamentales como la educación, el trabajo y la salud.

Con esta mesa técnica, las autoridades buscan unificar criterios y agilizar los procesos legales y de acompañamiento para garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de las víctimas en la región occidental.