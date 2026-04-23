Cocode de la Plazuela San Antonio denuncia a hombre

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Consejo Comunitario de Desarrollo (Codede) de la Plazuela San Antonio, zona 1 de Quetzaltenango, denuncia a individuo (en la imagen), porque se acercó a una vecina del sector tratando de tocar sus partes íntimas.

El Cocode hace el llamado para que padres no dejen salir a niñas, debido a que podría ser un peligro para las mismas, así también se ha solicitado el apoyo de Policía Nacional Civil (PNC).

Durante el fin de semana se espera sostener una reunión para la planificación de compra de cámaras de seguridad y de esta manera evidenciar si esta persona es recurrente en este lugar.