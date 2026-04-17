Coatepeque FC viaja en avión a Petén para partido decisivo

Abr 17, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por: Herberth Tax.

El Coatepeque FC informó que su plantel se trasladó vía aérea hacia Petén para encarar el partido decisivo ante San Benito, correspondiente a la serie de acceso a cuartos de final.

A través de un comunicado, el club detalló que este traslado fue posible gracias al apoyo del presidente Juan Carlos Galindo Mínchez, quien respaldó la logística del viaje para que el equipo llegue en mejores condiciones al compromiso.

El plantel ya se encuentra en tierras peteneras, donde afina detalles de cara al encuentro. Este tipo de traslados no es común en el fútbol guatemalteco, donde la mayoría de equipos suelen movilizarse por vía terrestre.

Cabe destacar que la distancia entre Coatepeque y San Benito es de aproximadamente 711 kilómetros, lo que representa cerca de 14 horas de viaje en autobús, si no se presentan contratiempos.

En lo deportivo, el equipo llega con ventaja tras ganar 3-0 en el partido de ida, con doblete de Jeffry Oliva y un gol de Cristian Martínez Borja, resultado que lo coloca cerca de la clasificación.

El partido de vuelta se disputará este sábado por la noche en el estadio de San Benito, donde Coatepeque buscará sellar su pase a la siguiente ronda.