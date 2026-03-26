Clausuran proyecto de atención a la discapacidad en Quetzaltenango y Totonicapán

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango y en proyecto Health Poverty Action clausuran en programa «Atención a la Discapacidad en el Ministerio de Salud Pública en Totonicapán y Quetzaltenango».

La clausura se desarrolla por medio de la Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango, con el apoyo de la Embajada Británica.

Con este proyecto se pretende mejorar la atención de servicios de salud pública a la población con discapacidad auditiva, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de Quetzaltenango, Totonicapán y la Asociación de Desarrollo de Sordos de Quetzaltenango.