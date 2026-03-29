Circulación irregular del transporte urbano en Quetzaltenango por paro de transportistas

Mar 29, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, no se reportan bloqueos en los accesos a la ciudad; sin embargo, la circulación vehicular del servicio del transporte urbano se mantiene irregular.

La situación se debe a un paro momentáneo protagonizado por algunos transportistas, quienes manifiestan su inconformidad ante el incremento en los precios del combustible y la falta de autorización para aumentar la tarifa del pasaje a Q3.50.

A pesar de la medida, el tránsito en general fluye con normalidad en los principales ingresos a la ciudad, mientras usuarios del transporte público enfrentan complicaciones para movilizarse hacia sus destinos.

Se recomienda a la población tomar precauciones y considerar rutas alternas o medios de transporte adicionales ante la irregularidad en el servicio.

El precio autorizado en el pasaje es de Q1.25 en Quetzaltenango, pero durante la pandemia del COVID-19 se permitió el cobro de Q2.50 porque los buses circulaban con el 50 por ciento de su capacidad por el distanciamiento, pero esta tarifa nunca disminuyó.