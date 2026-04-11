Cinco agentes de las FEP enfrentan audiencia por robo de Q1 millón en Xela

Abr 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango se desarrolla la audiencia de primera declaración en contra de cinco elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) de la Policía Nacional Civil, sindicados de participar en un robo millonario.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los agentes son acusados por el delito de robo agravado, al que se suma una segunda imputación por abuso de autoridad, según explicó el fiscal del caso durante la audiencia.

Según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de marzo, cuando presuntamente los uniformados despojaron a una persona de Q1 millón.

Los agentes fueron capturados el 8 de abril dentro de las instalaciones de la FEP en la zona 6 de Quetzaltenango.

El proceso judicial continúa mientras el juzgado analiza los indicios presentados por la Fiscalía para determinar la situación legal de los implicados.