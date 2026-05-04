Cierres viales y desvíos por trabajos municipales en zona 3 de Xela

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó sobre cierres viales y desvíos debido a trabajos municipales en la zona 3.

Según el reporte, se mantiene un cierre total en la terminal de buses extraurbanos para todo tipo de vehículos, por lo que de manera temporal se habilitó la 25 avenida entre 7ª y 9ª calle, así como la 8ª calle entre 25 y 23 avenida, para el funcionamiento del transporte extraurbano.

Además, se reporta un cierre temporal en la 14 avenida “A” y 7ª calle, también en zona 3, debido a trabajos de conexión de drenaje.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternas, manejar con precaución y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar contratiempos en su desplazamiento.