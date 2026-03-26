Cierres viales en la zona 1 de Quetzaltenango por procesión

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este jueves, debido al paso del cortejo procesional de traslado de la Virgen de Dolores, organizado por la Asociación del Señor Sepultado y Virgen de Dolores del Espíritu Santo de la Catedral Metropolitana de los Altos, anuncian cierres viales.

Los cierres viales serán este jueves, a partir de las 14.30 horas, en distintos puntos de las zonas 1, 3 y 6 de Quetzaltenango.

Las autoridades recomiendan a la población a planificar sus recorridos con anticipación y hacer uso de vías alternas para evitar contratiempos.