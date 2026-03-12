Cierre vial en la calle Cajolá por trabajos de mantenimiento

Mar 12, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La Municipalidad de Quetzaltenango desarrolla reparaciones en el adoquín, en la calle Cajolá, zona 1 de Xela, una vía emblemática de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento en el Centro Histórico.

La movilidad en el corazón de la zona 1 se verá afectada durante este jueves, debido a los trabajos de rehabilitación vial que ejecuta la Jefatura Operativa de Campo. Las cuadrillas municipales se encuentran interviniendo la calle Cajolá, una de las arterias con mayor carga vehicular y valor histórico de la ciudad.

Las labores consisten en la reparación técnica del adoquín, el cual presentaban deterioros que dificultaban el tránsito fluido y ponen en riesgo la suspensión de los vehículos.

Información para conductores y vecinos

Debido a la naturaleza de los trabajos y el uso de materiales de fraguado, las autoridades han dispuesto las siguientes medidas:

➡️ Paso cerrado: El acceso vehicular se encuentra totalmente restringido, de forma temporal, en el tramo intervenido.

➡️ Vías alternas: Se sugiere a quienes transitan desde el Centro Histórico hacia las zonas periféricas utilizar la calle Rodolfo Robles o la 12 avenida para evitar retrasos.

➡️ Tiempo de ejecución: Aunque no se ha especificado la hora exacta de reapertura, se estima que los trabajos continúen durante la jornada para garantizar la durabilidad de la reparación.

Mejora del entorno urbano

Según el reporte técnico, estas acciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo de calles y avenidas. Con la nivelación del suelo en la calle Cajolá, se busca no solo mejorar la comodidad de los pilotos, sino también preservar el estilo arquitectónico y el ordenamiento urbano característico de la zona 1.

Se insta a los vecinos del sector a tener precaución al caminar cerca de la maquinaria y a los automovilistas a respetar la señalización instalada por la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).