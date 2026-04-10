Cierre total en la Terminal de Buses de Xela genera parada temporal

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Debido a la ejecución de trabajos municipales en el área de la Terminal de Buses Extraurbanos, en la zona 3 de Quetzaltenango, se ha restringido el paso para todo tipo de vehículos.

Las autoridades han habilitado una vía alterna para el abordaje y descenso de pasajeros.

La Municipalidad de Quetzaltenango informa a la población y a las empresas de transporte que, derivado de proyectos de mejora en la infraestructura vial, el sector de la Terminal de Buses permanecerá cerrado totalmente. Esta medida busca garantizar la seguridad de los peatones y permitir el avance rápido de la maquinaria pesada en el lugar.

Nueva ubicación temporal del transporte

Para no interrumpir el servicio de transporte hacia los municipios y departamentos vecinos, se ha establecido la siguiente ruta alterna de operación:

➡️ Ubicación temporal: 25 avenida, entre 7ª y 9ª calles, zona 3.

➡️ Uso: Exclusivo para el estacionamiento, abordaje y descenso de pasajeros de buses extraurbanos.

➡️ Restricción: No se permite el ingreso de vehículos particulares al área de trabajos para evitar congestionamientos severos.

Recomendaciones para usuarios y conductores

Ante estos cambios repentinos en la movilidad del sector, se sugiere tomar las siguientes previsiones:

➡️ Planifique su tiempo: Los transbordos y la caminata hacia la nueva ubicación podrían tomarle entre 10 y 15 minutos adicionales.

➡️ Identifique su bus: Debido a la concentración de unidades en la 25 avenida, asegúrese de verificar el rótulo de destino de su bus antes de abordar.

➡️ Precaución peatonal: El área de la 25 avenida presentará una carga vehicular y peatonal muy alta; circule con cuidado y utilice las aceras.

➡️ Vías alternas: Si usted conduce un vehículo liviano y no se dirige a la terminal, evite la zona 3 y utilice la calzada Independencia o la avenida Las Américas para cruzar la ciudad.

Duración de los trabajos

Aunque no se ha especificado una fecha de reapertura total, se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales de la Municipalidad de Quetzaltenango y la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) para conocer el avance de las obras y posibles cambios en las rutas temporales.