Cierre parcial en zona 1 por otro acto de inicio de proyecto

Mar 11, 2026

Con información de Fernando Castellanos.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó que este 11 de marzo se realizará un cierre temporal parcial en el sector de la Diagonal 12 y 11 calle, zona 1, debido al acto de colocación del primer tubo del proyecto Construcción del Sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo.

El paso estará cerrado en este tramo que conecta del parque Thelma Quixtán con el parque central de Quetzaltenango.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores planificar sus recorridos y utilizar vías alternas, ya que durante el desarrollo de la actividad podrían registrarse complicaciones en la circulación vehicular en el área.

Asimismo, la PMTQ solicita a los automovilistas conducir con precaución y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, con el fin de evitar incidentes y facilitar la movilidad mientras se desarrollan los trabajos en el sector.