Cierre de carril en Pacajá genera complicaciones viales en zona 10 de Xela

Abr 13, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Un carril permanece cerrado desde el pasado sábado en el sector de Pacajá, zona 10 de Quetzaltenango, en la ruta hacia la avenida Las Américas, debido a trabajos que se realizan en un inmueble privado.

Según trabajadores del lugar, el cierre está previsto por un período de ocho días, tiempo estimado para concluir las labores en el área, lo que mantiene restringido el paso en uno de los puntos con alta circulación vehicular.

Vecinos del sector señalan que esta situación está generando complicaciones en el tránsito, no solo para quienes residen en el área, sino también para conductores que utilizan esta vía como ruta principal.

Además, indicaron que durante los días de cierre no han observado presencia de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), por lo que hacen un llamado a las autoridades para regular la circulación y evitar mayores congestionamientos.