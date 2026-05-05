Abordan casos de sarampión en reunión de la CONRED en Quetzaltenango

May 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Este día se desarrolló una reunión de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres (CONRED) en Quetzaltenango, donde se abordaron diversos temas de interés, entre ellos la situación de los casos de sarampión en el departamento.

En el encuentro participaron representantes de distintos ministerios e instituciones, con el objetivo de coordinar acciones de prevención y respuesta, especialmente ante la posibilidad de detectar casos positivos entre colaboradores de las diferentes dependencias.

Durante la reunión se informó sobre la existencia de casos confirmados en centros de privación de libertad, lo que ha motivado el fortalecimiento de medidas de vigilancia y control sanitario en estos espacios.

La gobernadora departamental, Bibiana Ramírez, indicó que estas acciones buscan mantener una respuesta articulada entre instituciones para evitar la propagación de la enfermedad y proteger a la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener esquemas de vacunación al día y seguir las recomendaciones de salud, como parte de las medidas preventivas.