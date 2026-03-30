Choque entre microbús y picop deja daños materiales y un detenido en Quetzaltenango

Mar 29, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este domingo, un accidente de tránsito en el tramo carretero que conecta Quinta Olga con Las Rosas, en el sector de Bella Luna, zona 5 de Quetzaltenango, dejó como saldo daños materiales y un piloto detenido.

De acuerdo con versiones de curiosos, el percance ocurrió cuando un microbús colisionó contra un picop, por causas que aún se investigan. Vecinos indicaron que el conductor del colectivo urbano, presuntamente, manejaba bajo efectos de licor.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron a la consignación del piloto por responsabilidad de conductores. Además, se informó que el detenido no portaba documentos de identificación al momento de la intervención.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido.

