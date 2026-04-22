Certifican a La Esperanza como «Municipio amigo de la lectura»

Por Fredy López |

Este miércoles, en el Salón de Honor de la Municipalidad de La Esperanza, Quetzaltenango, se desarrolló una conferencia de prensa para dar a conocer, de manera oficial, la certificación de «Municipio amigo de la lectura», reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Este logro es resultado del trabajo articulado de la Comisión Municipal de Lectura, autoridades locales y vecinos comprometidos con la educación. El proceso inició en marzo de 2025, con la conformación de la comisión encargada de diseñar e implementar estrategias para promover el hábito lector, tanto en las aulas como en espacios públicos del municipio.

Como primer paso, se impulsó una campaña de recaudación que logró reunir más de 500 libros con temáticas diversas, gracias a la donación de la población y de diferentes sectores de la sociedad civil, instituciones y empresas locales. Estos libros serán el punto de partida para habilitar áreas de lectura accesibles para niños, jóvenes y adultos en todo el municipio.

Durante la conferencia, representantes de la Comisión destacaron que el objetivo va más allá de la certificación: «Queremos que La Esperanza sea un referente donde leer sea parte de la vida diaria. La lectura abre puertas, forma criterio y construye futuro», señalaron.

El plan de acción incluye círculos de lectura comunitarios, rincones de libros en parques y mercados, visitas a escuelas y actividades culturales abiertas a toda la población.

Con esta certificación, La Esperanza se suma a la Red Nacional de Municipios que priorizan la lectura como herramienta de desarrollo educativo y social.