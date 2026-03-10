Centro Cultural Casa No’j exhibe la exposición “Muestra Oro” del artista Mario Méndez

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El Centro Cultural Casa No’j, en Quetzaltenango, presenta la exposición “Muestra Oro”, del reconocido artista Mario Méndez, una propuesta que invita al público a explorar el universo de la abstracción a través del arte contemporáneo.

En esta muestra, el artista utiliza la técnica de acrílico sobre madera, donde los contrastes de blanco y negro se combinan con vibrantes fusiones de color, creando composiciones que destacan por su fuerza visual y expresiva.

La exposición estará abierta al público durante todo el mes de marzo, en horarios de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Casa No’j, espacio dedicado a la promoción del arte y la cultura en la ciudad.