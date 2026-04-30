Capturan y expulsan a salvadoreño requerido por extorsión en su país

Abr 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Juan Francisco Rivas Rivera, de 34 años, fue detenido en un operativo de seguridad ciudadana en la zona 11 capitalina. El ciudadano salvadoreño era buscado por las autoridades de su país, específicamente por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, debido a una orden vigente por el delito de extorsión agravada.



La aprehensión fue realizada por agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) en la 21 avenida y calzada Roosevelt. Durante el registro de rutina y verificación de antecedentes, los uniformados confirmaron que Rivas Rivera contaba con una alerta internacional por sus antecedentes delictivos.

Tras la captura, el individuo fue trasladado a la frontera San Cristóbal, donde se efectuó la entrega oficial a las autoridades salvadoreñas. Con esta acción, el detenido deberá enfrentar ante la justicia de su país los cargos que se le imputan.



Las autoridades guatemaltecas mantienen una vigilancia constante sobre ciudadanos extranjeros que ingresan al territorio nacional evadiendo la ley. Según los registros oficiales hasta la fecha, el balance de las operaciones es el siguiente:

Capturas totales: 35 salvadoreños han sido detenidos en territorio nacional en lo que va de 2026.

Expulsiones: 20 individuos han sido entregados a las autoridades de El Salvador tras completar los procedimientos administrativos.

Situación legal en Guatemala: 15 personas permanecen actualmente cumpliendo prisión en el país por delitos cometidos en territorio guatemalteco.