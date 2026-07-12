Capturan en la zona 3 de Quetzaltenango a hombre por robo

Jul 12, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este domingo, en la 4ª calle y 16 avenida, zona 3 de Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Víctor Manuel Ordóñez, de 31 años, por el delito de robo. Fue identificado por medio del sistema MI3.

La captura fue durante el Plan Semáforo Seguro, cerca de parque Benito Juárez, y cuando personas pedían auxilio porque el hombre había asaltado a la dependiente de una tienda de consumo diario en la 4ª calle y 16 avenida, zona 3 de Xela. La víctima estaba inconsciente.

Los denunciantes manifestaron que los responsables iban con una camisa de cuadros blancos y azul pantalón de lona azul y botas de cuero, por ello, de inmediato se llegó al lugar y se observó cuando el detenido huía.

En una persecución el hombre fue reducido al orden en la 5ª calle y 15 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

Al hacerle el registro localizaron dinero en efectivo de diferentes denominaciones y un arma blanca, posiblemente cuchillo.

Posterior a la detención se acercó una mujer, de 18 años, originaria de Santa María Chiquimula, Totonicapán, y residente en la zona 7 de Quetzaltenango, quien reconoció al arrestado como su víctimario, por ello, fue puesto a disposición de un Juzgado.