Capturan en Guatemala al extraditable número 18 de 2026 por caso de fentanilo

Mar 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Moisés Cottom.

El Ministerio Público (MP) coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC) la captura con fines de extradición de Wilmer Alexander Hernández Cano, también conocido como “El 7”, quien es requerido por autoridades de los Estados Unidos.

Según el MP, el detenido es solicitado por la Corte del Distrito de Rhode Island, en Estados Unidos, por el delito de conspiración para distribuir 400 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenía fentanilo, una droga sintética altamente peligrosa.

De acuerdo con la investigación, Hernández Cano estaría vinculado a una organización internacional de tráfico de drogas que operaba entre Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos. Entre los años 2025 y 2026, el sindicado habría sido responsable de adquirir y transportar varios kilogramos de fentanilo desde México, droga que posteriormente era trasladada hacia territorio estadounidense para su distribución.

Las autoridades indicaron que las ganancias obtenidas del narcotráfico eran movilizadas desde Estados Unidos hacia México, Guatemala y Colombia, como parte de las operaciones de la estructura criminal.

La investigación también señala que el requerido habría desempeñado funciones de intermediación en la venta de narcóticos, además de facilitar la distribución de la droga a distintos compradores dentro de la red delictiva. Con su captura, suma 18 personas detenidas con fines de extradición en Guatemala durante 2026.