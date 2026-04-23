Capturan al administrador de cuenta Movimiento Árbenz por presuntas amenazas contra magistrados

Abr 23, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves, fuerzas de seguridad confirmaron la detención de Amílcar Manfredo de León Ramírez, presunto administrador de la plataforma digital conocida como «Movimiento Árbenz», con presencia activa en redes sociales como Facebook y X.

El operativo se realizó en el municipio de Malacatán, San Marcos, bajo cargos que lo vinculan con delitos de terrorismo y conspiración.

Motivos de la detención y amenazas reportadas

De acuerdo con las investigaciones preliminares, a De León Ramírez se le señala de realizar publicaciones que contenían posibles amenazas directas en contra de la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes.

Fuentes cercanas al caso indicaron que en días pasados se identificaron mensajes donde el capturado, supuestamente, solicitaba información privada para accionar contra la magistrada.

Además, el expediente acumula otra publicación relacionada con el magistrado Roberto Molina Barreto, en la cual se hacía referencia a un presunto «accidente» que este podría sufrir horas antes de su toma de posesión ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Situación jurídica y reserva del caso

Tras su captura en el Occidente del país, el sindicado fue remitido al Juzgado de la localidad para que se le notificaran los motivos de su detención. Los detalles procesales se resumen a continuación:

➡️ Jurisdicción: El caso está asignado al Juzgado Segundo Penal en la Ciudad de Guatemala.

➡️ Reserva: La carpeta judicial se encuentra bajo reserva, lo que limita el acceso público a los detalles específicos de la investigación por el momento.

➡️ Traslado: Se espera que en las próximas horas el detenido sea trasladado a la capital para ser recluido en un centro de privación de libertad mientras se fija la fecha para su audiencia de primera declaración.

La captura ha generado diversas reacciones en el entorno digital, donde el «Movimiento Árbenz» solía publicar contenido de carácter político y crítico contra funcionarios públicos.

Fuente: La Hora