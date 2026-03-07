Capturan a presunto robacamiones y recuperan mercadería valorada en Q60 mil en Quetzaltenango

Mar 6, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Osmar Toc.

Agentes del comando motorizado de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre señalado de conducir un camión que momentos antes había sido robado en la zona 5 de Quetzaltenango.

La detención se realizó en el redondel de Tecún Umán, zona 7, donde fue interceptado Disly “N”, de 37 años, quien manejaba el camión con placas C-298BST.

Según el reporte policial, el vehículo transportaba 250 quintales de harina y varias cajas de manteca, mercadería valorada aproximadamente en Q60 mil. Durante la inspección, los agentes también localizaron en el interior del camión un bloqueador de señales de telefonía y GPS, presuntamente utilizado para evitar la localización del vehículo.

De acuerdo con los propietarios del transporte, el piloto del camión los alertó luego de que delincuentes lo abandonaran en un camino de terracería tras despojarlo del vehículo.

La denuncia inmediata ante la PNC permitió activar el operativo que culminó con la captura del sospechoso y la recuperación del camión y la carga.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.