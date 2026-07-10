Conred informa que onda del Este provocará lluvias en fin de semana

Jul 10, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 202-2026 del acercamiento de una onda del Este, la cual favorecerá lluvias, acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche del sábado 11 y domingo 12 de julio en gran parte del territorio nacional de Guatemala.

La información de Conred es de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

«Durante las primeras horas de la mañana y por la noche también podrían presentarse áreas con neblina, manteniendo un ambiente se mantendrá cálido y húmedo durante el día», indica la publicación de Conred.

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían registrarse en Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, donde se esperan lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

«En el resto del país también existe la posibilidad de lluvias dispersas, principalmente en horas de la tarde y noche. El Insivumeh indica que estas condiciones podrían mantenerse durante el inicio de la próxima semana. Debido a la saturación de los suelos en las regiones del Norte y el Caribe, aumenta la posibilidad de que ocurran crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y daños en la red vial», indica Conred.

La Conred, debido a la posibilidad de lluvias, recomienda:

➡️ Mantenerse informada por medio de los canales oficiales del Insivumeh y la Conred.

➡️ No cruzar ríos crecidos o calles inundadas.

➡️ Conducir con precaución debido a la reducción de la visibilidad por lluvia o neblina.

➡️ Identificar rutas de evacuación y tener listo su Plan Familiar de Respuesta y la Mochila de las 72 horas.

Información y fotografía Conred