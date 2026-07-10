EEMQ insta a usuarios a ponerse al día con el pago de servicios municipales y evitar cortes

Jul 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), en redes sociales, hace un llamado a los usuarios para que realicen el pago oportuno de sus servicios municipales y evitar inconvenientes y la suspensión del suministro.

La institución informó que las personas que aún no han recibido sus documentos de cobro pueden solicitarlos a través de WhatsApp al 77674093 o descargarlos de forma directa en el sitio web eemq.org.

Recordó que los pagos pueden efectuarse en agencias del Banco Industrial (BI), mediante la plataforma BI en Línea, así como en las ventanillas municipales en la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), la Municipalidad de Quetzaltenango y la EEMQ.

Información y fotografía EEMQ