Capturan a presunto integrante del Barrio 18 y remiten a menor tras allanamientos en Retalhuleu

Abr 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumin.

Un presunto integrante del Barrio 18 fue capturado y un menor remitido al juzgado, como resultado de cuatro allanamientos realizados por investigadores de la DIPANDA en coordinación con el Ministerio Público en la zona 4 de Retalhuleu.

El detenido fue identificado como Ester Joao Juárez Cordero, alias “Rusia”, señalado como miembro activo de dicha estructura. Es acusado por los delitos de atentado y agresión, según informaron las autoridades.

En el mismo operativo también fue remitido un adolescente de 17 años, identificado como Isaías David Hernández Sosa, alias “Phantom”, por su presunta vinculación con los ilícitos localizados.

Durante las diligencias, en uno de los inmuebles se localizaron siete teléfonos celulares, documentos bancarios, una cámara de vigilancia, una placa de motocicleta, un arma hechiza de fabricación artesanal y una motocicleta, los cuales fueron embalados como evidencia para fortalecer el proceso de investigación.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de las acciones para combatir estructuras criminales y reducir hechos delictivos en la región.