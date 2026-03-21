Capturan a presunto extorsionista de la Mara Salvatrucha en Colomba Costa Cuca

Mar 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Alias «Baxter», de 41 años, era buscado desde hace casi un año por delitos de extorsión. El operativo se realizó en la comunidad agraria Mercedes tras una investigación de las unidades élite de la PNC.







COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO — En un operativo estratégico contra las estructuras criminales que operan en el occidente del país, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público, lograron la captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La detención se registró durante una diligencia de allanamiento, inspección y registro en un inmueble ubicado en la Comunidad Agraria Mercedes, perteneciente al municipio de Colomba Costa Cuca.



El capturado fue identificado como Dany “N”, de 41 años, conocido dentro de la estructura criminal con los alias de “Baxter” y/o “Hachita”. Según los registros policiales, este sujeto es señalado como un peligroso dinamizador de cobros ilegales en la región.



Delito imputado: Extorsión.



Orden judicial: El detenido tenía una orden de aprehensión vigente emitida el 24 de abril de 2025 por un juzgado del municipio de Coatepeque.



Vínculos: Se le investiga por su presunta participación en el amedrentamiento a comerciantes y transportistas de la zona de la Costa Cuca.







La captura de alias «Baxter» representa un alivio para los sectores productivos de Colomba y El Palmar, quienes han sido blanco constante de estas estructuras. Tras su detención, el sindicado fue trasladado de inmediato bajo estrictas medidas de seguridad hacia el juzgado correspondiente para solventar su situación legal.



Las autoridades de la PNC instan a la población a seguir utilizando la línea 1574 de DIPANDA para denunciar casos de extorsión de forma anónima y segura.