Capturan a presunta integrante de estructura criminal «Crucero del Amor»

Mar 13, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

En la zona 5 de Xela, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) contra la Trata de Personas capturan a Alitza «N», de 46 años, alias «Yuri», en cumplimiento de una orden emitida, el 20 de febrero reciente, por un Juzgado de Quetzaltenango por los delitos de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

La detenida es presunta integrante de la estructura criminal denominada «Crucero del Amor», señalada de dedicarse a la explotación sexual de mujeres en Quetzaltenango.

Este caso tiene relación con un operativo ejecutado, el 26 de febrero reciente, cuando investigadores de la DEIC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), efectuaron allanamientos en la zona 1 de Quetzaltenango, donde fueron capturadas dos personas vinculadas a esta estructura criminal.

Durante esa diligencia también fueron rescatadas tres mujeres, quienes presuntamente eran víctimas de explotación sexual, además de la clausura de un inmueble que presuntamente era utilizado para cometer estas actividades ilícitas.