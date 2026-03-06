Capturan a «Piolín» quien tiene orden de extradición por narcotráfico

Mar 6, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en el kilómetro 101 de la ruta a Puerto Quetzal, Escuintla, a Wilber Antonio Romero Mora, de 49 años, alias «Piolín», en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos de América por delitos relacionados con el narcotráfico.

El detenido es sindicado de los cargos de conspiración para fabricar y distribuir en Estados Unidos de América cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia, conteniendo una cantidad detectable de cocaína.

«Esta captura es parte de las acciones que se realizan en la Operación Centinela. Será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso y resolver su situación legal», indica la publicación de la PNC.

La PNC indica que este año van 16 extraditables capturados, de ellos, 10 son por temas de narcotráfico y seis por otros delitos.

Información y fotografía PNC