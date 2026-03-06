Capturan a mujer señalada de robar caja registradora en Coatepeque

Mar 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Una denuncia ciudadana permitió que agentes de la comisaría 41 de la Policía Nacional Civil capturaran a Vilma Vanesa Escobar Barrios, de 39 años, en la 1ra avenida del barrio La Batalla, zona 1 de Coatepeque, Quetzaltenango.

Según el reporte policial, la mujer fue sorprendida en flagrancia cuando llevaba una caja registradora que presuntamente había sustraído de un negocio ubicado en el sector.

El objeto fue valorado en aproximadamente Q400.00. Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.