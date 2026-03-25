Capturan a mujer por extorsión y recuperan vehículo robado en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Investigadores de la DIPANDA reportaron la captura de Mirna “N”, de 38 años, en la aldea Las Palmas, Coatepeque, Quetzaltenango, quien es requerida por un juzgado local por el delito de extorsión.

De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó como parte de operativos de seguimiento a casos de este tipo de delito en la región.

En otro hecho, autoridades informaron sobre la recuperación de un vehículo con placas P-446JBP en la zona 10 de Quetzaltenango, el cual contaba con reporte de robo desde el 10 de enero del presente año.

El automotor había sido sustraído en la zona 5 del municipio de La Esperanza, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.