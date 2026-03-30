Capturan a mujer por extorsión en La Esperanza, Quetzaltenango

Mar 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), reportó la captura de una mujer señalada por el delito de extorsión en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango.

La detenida fue identificada como Karla “N”, de 30 años, quien fue aprehendida en cumplimiento de una orden judicial vigente por el delito de extorsión.

Según las autoridades, la captura se realizó como parte de las acciones operativas para combatir estructuras criminales vinculadas a este delito, que afecta a comerciantes, transportistas y ciudadanos en distintas regiones del país.

La mujer fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra.