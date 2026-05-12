Capturan a mujer con heroína y marihuana en el Aeropuerto La Aurora

May 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Una pasajera fue detenida en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, tras detectarse sustancias ilícitas en su equipaje. El operativo fue ejecutado por la Unidad Especial de Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos del Ministerio Público (MP), en un esfuerzo conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la terminal aérea.

Detección durante inspección de equipaje

La detenida, identificada como Kayla B., arribó a territorio guatemalteco en un vuelo comercial procedente de los Estados Unidos de América. Durante los protocolos de revisión de rutina en el área de aduanas, el personal de seguridad detectó anomalías en sus pertenencias, lo que derivó en una inspección exhaustiva.

Tras el hallazgo de diversos productos sospechosos, se procedió a realizar las pruebas técnicas correspondientes:

➡️ Resultados de campo: Las sustancias fueron sometidas a pruebas químicas que dieron un resultado presuntivo positivo para heroína y marihuana.

➡️ Evidencia: Los productos ilícitos fueron embalados por los fiscales para ser utilizados como prueba material en el proceso judicial.

Situación jurídica de la detenida

Luego de confirmar la naturaleza de las sustancias, las autoridades coordinaron el traslado inmediato de la sindicada hacia la Torre de Tribunales, en la zona 1 de Guatemala. Allí, un juez de turno deberá conocer el caso y determinar su situación legal por el presunto delito de tráfico de drogas.

El expediente ha sido remitido a la Fiscalía Especializada correspondiente para profundizar en la investigación y determinar el origen y destino final de los narcóticos incautados.