Capturan a mujer con 10 órdenes de captura por extorsión

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Una mujer que era buscada por la justicia fue capturada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la 5ª calle y 13 avenida de la colonia Colinas, zona 4 de Villa Nueva.

Se trata de Micaela “N”, de 49 años, quien registraba 10 órdenes de captura vigentes, todas por el delito de extorsión.

De acuerdo con el reporte policial, la detenida era requerida por distintos juzgados del país, entre ellos en Guatemala, Escuintla, Sololá, Alta Verapaz, Petén, Amatitlán, Villa Nueva, Quetzaltenango y Chiquimula, lo que evidencia el alcance de los procesos en su contra.

Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los casos de extorsión en los que figura como sindicada.