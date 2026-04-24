Capturan a hombre señalado de seducir a menores y solicitar contenido sexual

Abr 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a Adrián “N”, de 37 años, durante un allanamiento realizado en coordinación con el Ministerio Público en la calle Los Políticos, zona 4 de Tacaná, San Marcos.

El detenido es requerido por un juzgado de Quetzaltenango por los delitos de seducción de niños, niñas y adolescentes y distribución de material pornográfico a menores de edad.

De acuerdo con la investigación preliminar, el individuo presuntamente contactaba a menores y les solicitaba contenido de carácter sexual.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron un CPU y un teléfono celular, los cuales serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.