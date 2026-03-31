Capturan a hombre quien agredía a su madre en Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango

Mar 31, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Gilberto «N», de 39 años, fue detenido en la aldea Toj Chulup, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, tras una investigación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC). El sindicado es acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica de forma reiterada.

Lo que comenzó como una serie de agresiones silenciadas en el hogar, terminó este Martes Santo con una captura judicial. Investigadores de la DEIC de la PNC, en un operativo coordinado con el Ministerio Público (MP), hicieron efectiva la aprehensión de un hombre señalado de violentar a su propia madre.

El operativo fue en la aldea Toj Chulup, donde las fuerzas de seguridad notificaron a Gilberto «N» sobre la orden de captura vigente en su contra por el delito de violencia contra la mujer.

Antecedentes del caso

De acuerdo con las pesquisas realizadas por las autoridades, el detenido habría sometido a su progenitora a constantes agresiones durante el transcurso del año pasado.

La investigación detalla que:

➡️ Reincidencia: Los actos de violencia no fueron aislados, sino que se habrían producido en repetidas ocasiones dentro del inmueble familiar.

➡️ Denuncia vital: La intervención policial fue posible gracias a que el caso fue denunciado formalmente, permitiendo al MP recopilar las pruebas necesarias para solicitar la detención.

➡️ Perfil del capturado: El sindicado, de 39 años, ya era objeto de seguimiento por parte de los investigadores locales tras las alertas presentadas por vecinos y familiares.

Situación jurídica

Tras su captura en la zona rural de Concepción Chiquirichapa, Gilberto fue trasladado al Centro de Detención Preventiva para Varones en la ciudad de Quetzaltenango. Hoy, el señalado amaneció en prisión, a la espera de su audiencia de primera declaración ante el juzgado correspondiente, donde se determinará si será ligado a proceso penal.

Un llamado a la denuncia

Las autoridades de la PNC recalcan que la violencia intrafamiliar es un delito que debe ser denunciado para evitar tragedias mayores. Ponen a disposición de la población el número 110 de la policía y el 1572 del MP (Botón de Pánico) para reportar agresiones contra mujeres, niños o adultos mayores.