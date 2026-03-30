Capturan a hombre por extorsión en Champerico, Retalhuleu

Mar 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre señalado por el delito de extorsión en aldea El Rosario, Champerico, Retalhuleu.

El detenido fue identificado como Elmer Aldany Zamora López, de 33 años, quien fue aprehendido en cumplimiento de una orden de captura emitida el 8 de enero de 2026 por un juzgado de Retalhuleu.

De acuerdo con el informe policial, Zamora López es requerido por el delito de extorsión, uno de los ilícitos que más afecta a comerciantes y transportistas en la región.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.