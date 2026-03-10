Capturan a hombre por casos especiales de estafa en Quetzaltenango

Mar 9, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Elementos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a Lisandro “N” sobre la vía pública, en el callejón 1 de la 12 avenida final de la zona 6 de Quetzaltenango.

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente emitida el 25 de enero del presente año, firmada por un juez del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por el delito de casos especiales de estafa.

Tras su captura, el detenido fue trasladado al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango, donde deberá solventar su situación legal ante las autoridades correspondientes.