Capturan a hombre con orden de captura por robo agravado en zona 10 de Xela.

Jul 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol |

Durante la noche del pasado domingo, en la colonia El Pedregal, zona 10 de Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un hombre con orden de captura por el delito de robo agravado.

El detenido fue identificado como Wilber Guillermo Quiñones Flores, de 19 años de edad, originario del municipio de Tiquisate, Escuintla, y residente en la colonia El Pedregal, zona 10 de Quetzaltenango. La identificación se realizó mediante el dispositivo MI3.

De acuerdo con el reporte policial, Quiñones Flores tenía en su contra una orden de captura de fecha 30 de enero de 2026, firmada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Coactivad y Delitos contra el Ambiente de Mazatenango, Suchitepéquez.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del juez de turno de Quetzaltenango.