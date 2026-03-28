Capturan a hombre con 152 teléfonos sin documentación en Retalhuleu

Mar 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando trasladaba 152 teléfonos celulares sin documentación que respaldara su legalidad, en el kilómetro 198 de la ruta CA-2, en jurisdicción de El Asintal, Retalhuleu.

El detenido fue identificado como Patrick Steev Hernández López, de 23 años, quien se conducía a bordo de un vehículo tipo sedán, marca Toyota, con placas P465JFS. Durante la inspección, los agentes localizaron cajas con teléfonos móviles de distintas marcas, presuntamente de contrabando.

Según el informe policial, el conductor no presentó facturas ni documentos que acreditaran la procedencia de los aparatos, por lo que se coordinó con personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes.

Tras el conteo oficial, se estableció un total de 152 dispositivos, con un valor aproximado de Q179 mil 610.16, los cuales quedaron bajo resguardo de la SAT para continuar con el proceso de investigación.

Las autoridades indicaron que no se logró determinar de inmediato el origen de la mercancía.

El detenido fue puesto a disposición de un juzgado de paz de la localidad, donde deberá resolver su situación legal.