Capturan a encargado de prostíbulo clandestino

Con información de Rubén Jocol.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Quetzaltenango, en coordinación con la unidad contra la trata de personas, realizaron un allanamiento que permitió el rescate de ocho mujeres víctimas de trata, entre ellas dos menores de edad, en un inmueble que funcionaba como prostíbulo clandestino en Panajachel, Sololá.

El operativo se efectuó el 5 de marzo en el sector Jucanya Norte (Xecumjuc), frente a la escuela Tzala, tras una orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal con Competencia Especializada en Delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango.

Durante la diligencia fue capturado Leif Eriksson Valenzuela Cortéz, de 21 años, señalado como encargado y bartender del negocio denominado “Casa Cerrada Eclipse”. Fue detenido en flagrancia por el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

Las autoridades también localizaron 10 indicios dentro del inmueble, entre ellos bolsas con posible cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones y un sistema de grabación de cámaras de seguridad.

El inmueble quedó clausurado, mientras que el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Las mujeres rescatadas fueron trasladadas para recibir atención y protección como posibles víctimas de trata de personas.