Capturan a dos hombres por portar arma de fuego ilegal en Retalhuleu

Mar 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Mario Tumín.

En un operativo realizado en la aldea Granados, municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de dos hombres que portaban un arma de fuego de manera ilegal.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Caal Misti, de 32 años, señalado como soldado activo del Ejército de Guatemala, y Carlos Eduardo Ramírez Argueta, de 28 años. Ambos se conducían en la motocicleta con placas M-446FTN, la cual también fue consignada.

Durante la diligencia, las autoridades les incautaron una pistola marca Taurus, un cargador y una munición calibre 9 milímetros, los cuales, según el informe policial, eran portados sin la documentación correspondiente.

Las fuerzas de seguridad informaron que, con este caso, suman ocho armas de fuego incautadas y retiradas de circulación en el departamento de Retalhuleu, como parte de los operativos de prevención y control que se desarrollan en la región.