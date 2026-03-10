Capturan a dos deportados en la Fuerza Aérea Guatemalteca por femicidio y violencia contra la mujer

Por Fernando Castellanos |
Este martes, en el Centro de Recepción de Retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), zona 13 de Guatemala, capturan a dos hombres quienes pretendían evadir la justicia guatemalteca tras ser deportados.
Los investigadores de la DEIC-SAFE ejecutaron las órdenes judiciales apenas los sujetos descendieron del avión procedente de Jacksonville, Florida, Estados Unidos de América.
El operativo de control migratorio y policial permitió identificar a los señalados, quienes enfrentan cargos graves por delitos contra la integridad de las mujeres y el incumplimiento de responsabilidades familiares.
Los perfiles y sus procesos judiciales
Las autoridades confirmaron que los detenidos tenían cuentas pendientes en distintos departamentos del país:
José «N», de 25 años, quien es requerido por un Juzgado de Quetzaltenango bajo el cargo de femicidio.
La orden de captura fue emitida, el 4 de abril de 2025, tras ser señalado como principal sospechoso en un crimen que conmocionó a la región altense..
Otro detenido
Santiago «N», de 36 años, fue consignado a solicitud de un Juzgado de Sololá, por los delitos de violencia contra la mujer y negación de asistencia económica.
Procedimiento legal
Ambos individuos fueron notificados de sus derechos y trasladados bajo custodia policial a los Juzgados correspondientes para iniciar su proceso legal.
La Policía Nacional Civil (PNC) subrayó que la coordinación entre el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y las unidades de inteligencia criminal es clave para evitar que personas con perfiles delictivos de alto impacto se reintegren a la sociedad sin enfrentar las consecuencias de sus actos previos a su salida del país.